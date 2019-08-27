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Зеленский назначил гончего за сепарами главным СБУшником Киева

Вчера, 19:00
Сергей Болдырь возглавил СБУ в Киевской области - фото 1
Сергей Болдырь возглавил СБУ в Киевской области

Во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Болдыря на должность руководителя Службы безопасности в Киеве и области.

Документ №629/2019, в котором значится очередное кадровое назначение лидера Зе команды, опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - сказано в указе.

Параллельно с тем Зеленский еще одним указом уволил Болдыря с кресла начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

О самом генерал-майоре СБУ известно немного. 46-летний уроженец Одессы окончил Национальную академию СБУ. После начала войны он занимался поиском сепаров среди переехавших на свободную от российской орды территорию. В 2016-м тогда еще офицера перевели на более высокую должность руководителя департамента.

Что находится во владениях у высокопоставленного спецслужбиста, неизвестно, поскольку е-декларации сотрудников СБ засекречены. Впрочем, бедным человеком дослужившийся до звания генерал-майора в Украине быть не может.

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