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СБУ заблокировала "Раду" - Парубий

13:39
СБУ заблокировала "Раду" - Парубий - фото 1
СБУ заблокировала "Раду" - Парубий

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировке СБУ и ГБР системы голосования "Рада".

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Об этом политик рассказал на брифинге.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - заявил Парубий.

СБУ заблокировала 'Раду' - Парубий - фото 186590

И добавил, что на данный момент в сессионный зал никого не впускают. Никого, кроме журналистов.

СБУ заблокировала 'Раду' - Парубий - фото 186589

"Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - подчеркнул спикер.

Отметим, что намедни представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук заявил о создании новой системы голосования в Раде, которая будет действовать лишь при помощи отпечатка пальца.

А если и этих мер будет мало, "Слуга народа" обещает кары для нарушителей порядка.

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Андрей Парубий Верховна Рада ГБР СБУ Новости Украина
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