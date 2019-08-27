СБУ заблокировала "Раду" - Парубий

СБУ заблокировала "Раду" - Парубий

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировке СБУ и ГБР системы голосования "Рада".

Об этом политик рассказал на брифинге.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - заявил Парубий.

И добавил, что на данный момент в сессионный зал никого не впускают. Никого, кроме журналистов.

"Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - подчеркнул спикер.

Отметим, что намедни представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук заявил о создании новой системы голосования в Раде, которая будет действовать лишь при помощи отпечатка пальца.

А если и этих мер будет мало, "Слуга народа" обещает кары для нарушителей порядка.