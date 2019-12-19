Представитель Украины назвал нулевой результат переговоров в Минске поводом для оптимизма

Алексей Резников не признался в провале переговоров

В ходе сегодняшней встречи делегации из Украины в Трехсторонней контактной группы с представителями ОБСЕ и боевиками "Д/ЛНР" абсолютно ни к каким из запланированных соглашений прийти не удалось. Обмен пленными, даты перемирия и открытие КПВВ в Золотом оккупанты сорвали руками боевиков.

Тем не менее, назначенный Владимиром Зеленским представителем Украины в политической подгруппе в ТКГ юрист Алексей Резников охарактеризовал полный провал "нормальным рабочим режимом, который дает основания для оптимизма".

- Да, у нас там нет друзей. Есть те, кто пытается осуществлять саботаж, и мы видели, как это происходило в том числе в Париже. Разные есть попытки не дать Украине быть успешной, но переговоры продолжаются в рабочем режиме. Есть детали и нюансы, над которыми работают группы, работают специалисты, поэтому я сегодня оптимистично настроен и надеюсь, что мы решим все вопросы. Процесс переговоров очень сложный, много технических нюансов, и говорить о том, что что-то там было сорвано, нет оснований. Мы вчера договорились, что представители сторон, Леонид Кучма от Украины и Грызлов от Российской Федерации, Мартин Сайдик от ОБСЕ продолжат консультации с помощью средств связи, включая всех представителей рабочих подгрупп. И это дает основания для оптимизма, - заверил Резников на брифинге по итогам переговоров.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы должно состояться в середине января, но сегодняшний нулевой результат свидетельствует о провале якобы достигнутых на саммите "Нормандской четверки" договоренностей.

Так, в ходе переговоров Меркель, Макрона, Зеленского и Путина стороны якобы пришли к конкретике об открытии КПВВ в Золотом до 9 января. Этот вопрос сегодня должны были обсудить в Минске, но боевики все сорвали. Разумеется, с подачи Кремля.

Напомним, во время недавнего саммита лидеров "нормандской четверки" прошла личная встреча Путина и Зеленского. Никаких соглашений на ней заключено не было. Главарь РФ требовал выборы на Донбассе без передачи границы под контроль ГПСУ, а наш президент на это не пошёл.

В общем, встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов, кроме обмена пленными. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.