Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Борис Патон Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Зеленский нашел "выход" из кризиса в Беларуси

14:30
Зеленский нашел выход из кризиса в Беларуси - фото 1
Зеленский нашел выход из кризиса в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Беларуси стоит выйти из политического кризиса.

"Слуга народа" попросил белорусов простить Лукашенко за грехи – ФОТО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика Украина 24.

"Что касается кровопролития – ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - заявил Владимир Зеленский, подчеркнув важность украино-белорусских отношений.

"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное – это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - добавил глава государства.

Отметим, что…

На данный момент у Банковой нет четкой позиции по белорусскому вопросу. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь Владимир Зеленский Новости Украина
Украина 24
Другое на тему
В Украине зафиксировали страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит? - фото 1
В Украине зафиксировали страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит?
11:00
Хотите в Беларусь - готовьте загранпаспорт - фото 1
Украина отменяет безвизовый режим с Беларусью
Вчера, 20:00
Назар Холодницкий увольняется из САП - фото 1
Назар Холодницкий досрочно уходит из САП
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30