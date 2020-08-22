Зеленский нашел "выход" из кризиса в Беларуси

Зеленский нашел выход из кризиса в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Беларуси стоит выйти из политического кризиса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика Украина 24.

"Что касается кровопролития – ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - заявил Владимир Зеленский, подчеркнув важность украино-белорусских отношений.

"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное – это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - добавил глава государства.

Отметим, что…

На данный момент у Банковой нет четкой позиции по белорусскому вопросу. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.