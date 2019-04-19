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Зеленский нанимал американских лоббистов, но не признается (документ)

19 апреля, 08:30
Зеленский оплачивал услуги американских лоббистов - фото 1
Зеленский оплачивал услуги американских лоббистов

После того, как в избирательном штабе Владимира Зеленского заявили, что никогда не сотрудничали с иностранными  консультантами, оказывающими лоббистские услуги за рубежом, журналисты опубликовали копию договора, заключённую между лидером "95 квартала" и компанией Signal Group Consulting.

Как утверждают работники издания "Новое время", работа американских лоббистов обошлась Зеленскому и партии "Слуга народа" в 60 тысяч долларов.

В ЦИК перенесли время официальных дебатов, но Зеленский отказался приходить

Заказывал кандидат в президенты услуги по созданию позитивного образа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтона.

Зеленский нанимал американских лоббистов, но не признается (документ) - фото 179724Зеленский нанимал американских лоббистов, но не признается (документ) - фото 179725Зеленский нанимал американских лоббистов, но не признается (документ) - фото 179726Зеленский нанимал американских лоббистов, но не признается (документ) - фото 179727

А переговоры с американцами вели Олег Дубина и Иван Баканов. Первый ранее возглавлял "Нафтогаз". Именно он является одним из подписантов газовых соглашений с Россией во времена премьерства Тимошенко. Второй является директором ООО "Квартал 95" и главой партии "Слуга народа".

Впрочем, у Зеленского все связи с зашкваренным деятелем времен Тимошенко, а также работу с Signal Group Consulting опровергают. Говорят, мол, не такие:

"Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем. Именно эта позиция отличает нас от представителей "старых" политических элит", - заявили в штабе кандидата.

Напомним, люстрированный советник Зеленского и адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан тайно катался к главе Верховного суда, чтобы отменить закон об очищении власти. В итоге заседание ВСУ по люстрации было отложено, но суд принял решение в пользу Коломойского по ПриватБанку.

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