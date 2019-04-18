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Люстрированный советник Зеленского тайно катался к главе Конституционного суда

18 апреля, 15:40
Люстрированный Андрей Богдан рвется к власти - фото 1
Люстрированный Андрей Богдан рвется к власти

Юридический советник штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, который заодно является и адвокатом Игоря Коломойского, как оказалось, попадал под люстрацию, а теперь, судя по всему, пытается добиться отмены закона "Об очищении власти".

Об этом сообщили журналисты "Схем", которые выяснили, что Богдан катался к главе Конституционного суда перед рассмотрением вопроса о признании закона конституционным.

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В журнале посещений ведомства указано, что Богдан заходил в первую приемную - туда, где восседает глава суда Станислав Шевчук.

Представителю Зеленского очень уж хочется добиться отмены закона о люстрации, поскольку ему запрещено состоять на госслужбе 10 лет. Во временя Януковича он дважды был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Люстрированный советник Зеленского тайно катался к главе Конституционного суда - фото 179690

Кроме того, согласно отчету департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации по реализации Закона Украины "Об очистке власти" Богдан числится лицом, у которого обнаружены "критерии люстрации".

Впрочем, обслуживающий Зеленского и Коломойского юрист отказался пояснять журналистам, с какой целью катался в Конституционный суд. Отморозился от расследователей и Шевчук.

Впрочем, после обнародования этой информации сегодня судьи побоялись рассматривать закон и отложили принятие решения по люстрации.

"Рассмотрение дела отложено", - заявили в пресс-службе суда без каких-либо пояснений.

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люстрация Владимир Зеленский Игорь Коломойский Новости Андрей Богдан
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