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В ЦИК перенесли время официальных дебатов, но Зеленский отказался приходить

18 апреля, 20:20
Зеленский не пойдет на теледебаты - фото 1
Зеленский не пойдет на теледебаты

В четверг, 18 апреля, на заседании Центральной избирательной комиссии чиновники решили исходить из предвыборных реалий и дать возможность кандидатам в президенты поучаствовать и в устроенном командой Зеленского шоу, и в настоящих дебатах.

Для того, чтобы политики смогли постараться полноценно донести свою позицию и на НСК "Олимпийский", и выступить на "Суспильном", в ЦИК сместили время начала дебатов на 21:00.

Порошенко и Зеленского призвали не устраивать цирк

Петр Порошенко от этого может только выиграть, поскольку у него появился шанс подискутировать с оппонентом и на стадионе, и показать, что на настоящие дебаты с модерацией и возможностью задать друг другу вопросы без песен и плясок, Зеленский просто побоится пойти.

А так и будет, поскольку в штабе Зе команды уже объявили, что в предусмотренных законом дебатах их кандидат участвовать не собирается. А на то, что проведение дискуссии перед вторым туром является обязательным по закону, в команде Владимира Зеленского, судя по всему, просто наплевали.

Тем не менее, правонарушения еще до получения булавы, скорее всего, не сыграют с лидером "95 квартала" плохую шутку, поскольку его рейтинг и без того очень велик.

Что же касается дебатов на стадионе, то в штабах кандидатов до сих пор не могут согласовать целый ряд важных вопросов.

Впрочем, существует версия, что Зеленский будет устраивать из дебатов шоу, а также избегать полноценных дискуссий и ответов на прямые вопросы, поскольку его избиратели придерживаются кардинально диаметральных позиций: часть хочет в НАТО, а часть - внеблоковости. Одни нацелены на движение Украины в сторону Запада, а другие хотят вернуться в "русский мир". Так что любая конкретика из уст Зеленского до выборов сразу же может подорвать его рейтинги.

Как известно, сразу после объявления результатов экзитполов Порошенко позвал скрывающегося от журналистов и общества оппонента на дискуссию, чтобы вывести его на свет и показать, насколько "плавает" артист в социально-политических и экономических вопросах.

Но в штабе Зеленского лишь 3 апреля решили опубликовать приглашение действующего президента на НСК "Олимпийский" "для дебатов", а также поставили ряд условий. Порошенко их выполнил, но Зеленский каждый раз находил отмазки, чтобы не играть по установленным самим собою правилам.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко НСК "Олимпийский" дебаты ЦИК Новости Украина
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