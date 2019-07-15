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Зеленский изменил состав СНБО. Кто туда вошел?

17:10
Зеленский изменил состав СНБО - фото 1
Зеленский изменил состав СНБО

В понедельник, 15 июля, Владимир Зеленский расширил состав СНБО.

ВСУ и Зеленский: как изменится армия

Соответствующий указ опубликован на сайте гаранта.

Ссылаясь на ч.4 ст. 107 Конституции, президент утвердил в составе Совета руководителя ОП Андеря Богдана вместе с двумя его замами - Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой.

Кроме того состав СНБО пополнили глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и начальник Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкаский.

Напомним, первые перестановки в СНБО прошли 28 мая 2019 с назначением главой Совета Александра Данилюка.

Ранее должность главы СНБО занимал Александр Турчинов. За годы своей работы политик выступал за признание Генштаба России и ФСБ террористическими организациями и регулярно выступал за введение антироссийских санкций.

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