Зеленский изменил состав СНБО. Кто туда вошел?

Зеленский изменил состав СНБО

В понедельник, 15 июля, Владимир Зеленский расширил состав СНБО.

Соответствующий указ опубликован на сайте гаранта.

Ссылаясь на ч.4 ст. 107 Конституции, президент утвердил в составе Совета руководителя ОП Андеря Богдана вместе с двумя его замами - Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой.

Кроме того состав СНБО пополнили глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и начальник Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкаский.

Напомним, первые перестановки в СНБО прошли 28 мая 2019 с назначением главой Совета Александра Данилюка.

Ранее должность главы СНБО занимал Александр Турчинов. За годы своей работы политик выступал за признание Генштаба России и ФСБ террористическими организациями и регулярно выступал за введение антироссийских санкций.