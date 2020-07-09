Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства

Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства

Президент Украины Владимир Зеленский проживает в государственной даче на территории Конча Заспы.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

По данным источника, в 2019 г. в этом особняке, также известном как "дача Ющенко", прошел ремонт за государственные средства. В частности, 200 тысяч гривен ушли на аварийно-возобновительные работы, еще 110 тысяч на ремонт системы пожарной сигнализации.

То, что президент проживает именно в этом особняке, у журналистов нет сомнения. Во-первых, именно в этом месте ранее неоднократно наблюдался кортеж главы государства, во-вторых, Офис президента сам сделал соответствующее признание (в день выхода расследования - прим. ред.).

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Национальное агентство по предотвращению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом. Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020. Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - говорится в сообщении ОПУ.

Напомним, что …

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