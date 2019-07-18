Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы хорошо знаете – ФОТО

Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы отлично знаете – ФОТО

Намедни Владимир Зеленский взорвал сеть своими видео с Tesla. Некоторые комментаторы тут же принялись осуждать президента за "покупку машины". Но тут отыскался настоящий хозяин электрокара. И вы его хорошо знаете.

Это глава ОП Андрей Богдан. Об этом сообщила журналистка Елена Трибушная.

"Проверила номера Теслы, на которой ездит президент. Президент ездит на Тесле Богдана. Тесла на фото. На первом - в ней президент. На втором - возле неё Богдан под АП.

По-моему это история про доверие)", - написала она в Facebook.

И подчеркнула следующее:

"По себе знаю: машину, которую любишь (а Теслу за 100 штук баксов разве можно не любить?!), доверяешь почти ником".

Отметим, что эта деталь придает особую пикантность взаимоотношениям президента с главой ОП Богданом. Дошло дело даже до вот таких фантазий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в преддверии выборов обратился к нации….сидя за рулем Tesla.