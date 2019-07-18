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Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы хорошо знаете – ФОТО

13:19
Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы отлично знаете – ФОТО - фото 1
Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы отлично знаете – ФОТО

Намедни Владимир Зеленский взорвал сеть своими видео с Tesla. Некоторые комментаторы тут же принялись осуждать президента за "покупку машины". Но тут отыскался настоящий хозяин электрокара. И вы его хорошо знаете.

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Это глава ОП Андрей Богдан. Об этом сообщила журналистка Елена Трибушная.

"Проверила номера Теслы, на которой ездит президент. Президент ездит на Тесле Богдана. Тесла на фото. На первом - в ней президент. На втором - возле неё Богдан под АП.
По-моему это история про доверие)", - написала она в Facebook.

Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы хорошо знаете – ФОТО - фото 184454

И подчеркнула следующее:

Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы хорошо знаете – ФОТО - фото 184457

"По себе знаю: машину, которую любишь (а Теслу за 100 штук баксов разве можно не любить?!), доверяешь почти ником".

Отметим, что эта деталь придает особую пикантность взаимоотношениям президента с главой ОП Богданом. Дошло дело даже до вот таких фантазий.

Зеленский ездит на чужой Тesla. Ее хозяина вы хорошо знаете – ФОТО - фото 184455

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в преддверии выборов обратился к нации….сидя за рулем Tesla.

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Андрей Богдан Офис Президента Владимир Зеленский Tesla Новости Украина
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