Зеленский эмоционально выступил на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

Зеленский напомнил всем, что война близко

В среду, 25 сентября, президент Украины принял участие в дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая проходит в Нью-Йорке. И хотя Зеленскому не предоставили слова в генеральных дебатах, стоит признать, что его речь была достойна этого.

По замыслу организаторов, Зеленский должен был открыть второй день общих дебатов.

И президент сделал это успешно, даже не обращая внимание на почти пустой зал.

Верховный главнокомандующий с трибуны ООН рассказал историю Василия Слипака, всемирно известного оперного певца, который погиб на Донбассе. Президент отметил, что артист выступал в Карнеги Холле, и все присутствующие могли бы насладиться его баритоном, но этому уже не суждено сбыться.

Показав пулю из крупнокалиберной винтовки 12,7 мм, Зеленский отметил, что она не просто оборвала карьеру звезды оперы, но и его жизнь.

"Добро пожаловать в 21-й век, где вместо того, чтобы быть услышанным, ты можешь быть убитым. Эта пуля стоит 10 долларов. Такова цена нашей жизни", - подчеркнул Зеленский.

В ходе выступления президент заверил всех, что прекращение войны политически-дипломатическим путем является главной целью для Украины, а наша страна нуждается в поддержке, поскольку сейчас "чужой войны" не существует. Ведь происходящее на Донбассе касается каждого.

- Нельзя закрывать глаза на мелкие детали. Именно так закладывался фундамент двух мировых войн. И ценой молчания, ценой уступок амбициям, стали миллионы человеческих жизней. Украина помнит уроки истории. И Украина всегда демонстрировала готовность к миру. Мы отказались от ядерного потенциала, который на тот момент был большим, чем у Франции, Великобритании и Китая вместе взятых. Нам казалось, что мы строим новый мир, в котором для того, чтобы тебя слышали, не нужно владеть ядерным оружием. В этом новом мире наша страна утратила часть территорий и каждый день теряет своих граждан. Наша страна имеет право говорить о необходимости изменения мировых правил.

Смотрите полное видео выступления Зеленского на Генассамблее ООН онлайн: