В ОБСЕ предупредили Зеленского о захвате новых позиций боевиками

ОБСЕ увидела новые траншеи террористов, а Зеленский - нет

После внедрения "формулы Зеленского" в разрешение российско-украинского конфликта, ситуация кардинально изменилась. Вечно "слепые" и работающие на террористов сотрудники ОБСЕ внезапно стали видеть больше, чем официальный Киев.

Сначала в отчетах наблюдательной миссии Организации начали фиксировать большее количество обстрелов, чем в официальных сводках ООС, потом в Генштабе и вовсе решили занижать данные о погибших и пострадавших.

Разведение сил и средств у Станицы Луганской сопровождалось предупреждениями Зеленского со стороны ОБСЕ о том, что террористы даже банально не отогнали на нужный километраж тяжелое вооружение.

Тем не менее, от населенного пункта украинские военные отошли, а российские тут же стали шастать по поселку в ночное время. Более того, даже сейчас, когда не смотря ни на что украинская сторона начала строить мост, оккупанты начали обустраивать новые позиции. Но и это не останавливает спешащую применить формулу Штайнмайера Зе команду.

Теперь же, когда речь пошла уже о полном отведении войск от линии разграничения, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили о проявлении активности на следующем запланированном для демилитаризации участке.

Так, террористы приступили к рытью новых траншей возле Петровского. Судя по официальному отчету ОБСЕ, боевики готовятся не к отступлению, а продвижению. Ведь именно в "серой зоне" они создают новые позиции. Помимо трех траншей общей протяженностью почти в 600 метров оккупанты также занимаются и работой над более серьезными укрытиями.

"Почти построено укрытие и были замечены 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, рыли траншеи и выполняли полускрытой земляные работы у дороги между Петровским и н. п. Стила", - сказано в ОБСЕ.