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Зеленский едет на G20?: МИД Японии дал ответ

10:39
Зеленский едет на G20?: МИД Японии дал ответ - фото 1
Зеленский едет на G20?: МИД Японии дал ответ

Намедни глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Владимир Зеленский встретится с Путиным на саммите G 20 в Осаке. Так ли это? Японцы дали ответ. И гласит он….

Россия поговорит с Зеленским. Но есть одно "но"

…..нет, не встретится.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента (прим. ред - Украины) в Японию", - заявил МИД Японии.

То же самеое отметил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в графике главаря РФ встреча с Зеленским не запланирована.

Отметим, что речь о встрече президентов Украины и России идет уже давно. Так, еще во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что упадает на колени перед Путиным. Однако позже он изменил свою риторику, заявив, что при встрече начнет бить главаря РФ главным доводом украинской стороны: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

И оккупанту это снова не понравилось.

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