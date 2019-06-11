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Россия поговорит с Зеленским. Но есть одно "но"

Вчера, 21:00
Россия поговорит с Зеленским. Но есть одно "но" - фото 1
Россия поговорит с Зеленским. Но есть одно "но"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам в нормандском формате. Но при одном условии.

Зеленский обратился к России - ФОТО

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей - это контактная группа - единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ", -отметил главдипломат агрессора.

Однако есть одно важное условие, а именно – Минск.

"Нормандский формат" не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся", - добавил Лавров.

Отметим, что ранее глава МИД РФ говорил о том, что переговоров с нуля ожидать не стоит. К тому же, добавил он, Киев якобы подает неясные сигналы.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", - заявил Лавров.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков. Сеть взорвалась от гнева.

Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков. Сеть взорвалась от гнева.
https://beztabu.net/novosti_t4952

 

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