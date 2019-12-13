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Зеленский "дал большое интервью" российским пропагандистам, президент отрицает

08:00
Зеленский говорит, что не давал интервью террористам - фото 1
Зеленский говорит, что не давал интервью террористам

Вечером в четверг, 12 декабря, в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" показали затравку к "первому большому интервью" с президентом Украины. Полную версию террористы пообещали опубликовать в воскресенье в передаче "Москва.Кремль.Путин".

Ведущим информационно-диверсионного шоу является один из главарей пропаганды Владимир Соловьев.

У Зеленского изменили оригинальный текст коммюнике "нормандской четверки"

Судя по тизеру интервью, общаясь с оккупантами во время своего путешествия в Париж, Зеленский заявил: "Главное, что мы все начали общаться".

Примечательно, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель общение своего шефа с путинскими информационными боевиками отрицает. Говорит, мол, никаких интервью она не готовила.

Сам Зеленский пояснил, что всего лишь "ответил на вопросы журналистки в коридоре отеля". Впрочем, если пропагандисты лгут, подобные инсинуации были бы невозможны, если бы наш президент посылал граждан страны-агрессора куда подальше.

Напомним, после приглашения президентом российских пропагандистов в Украину, в Киеве объявились офицеры Минобороны РФ из канала "Звезда", а также оккупанты из телеканала "Россия-1".

Напомним, кроме обмена пленными встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.

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