У Зеленского изменили оригинальный текст коммюнике "нормандской четверки"

Зе команда подправила итоговый документ саммита "нормандской четверки"

В пресс-службе главы государства опубликовали исправленный документ, который не соответствует английской версии, которую на самом деле приняли в Париже. Стало известно об этом после того, как в кэше "Гугла" нашли первоначальную версию коммюнике, которая поначалу и была распространена представителями

Правки, как оказалось, касаются части итогового документа, в которой речь идёт об особом статусе Донбасса.

Сразу после переговоров в пункте "Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений" шла речь о законе об особом статусе:

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Чуть позже из этой части текста убрали слово "закон".

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", - сказано в исправленном у Зеленского коммюнике.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников уже пояснил ситуацию с правками. Мол, накосячили не политики, а переводчики, которым пришлось на ходу интерпретировать документ с английского, французского и немецкого языков.