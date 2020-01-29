Заявление Гончарука об отставке оказалось фейком

Гончарук на самом деле не подавал никаких заявлений

Как выяснилось, публичные рассказы о том, что премьер-министр засобирался в отставку и подал соответствующее прошение президенту, были всего лишь постановкой для плебса. По крайней мере, в Офисе президента никто о существовании заявления даже не слышал.

Об этом свидетельствует ответ из ОПУ журналисту Алексею Братущаку, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

В документе сказано, что заявление об отставке не зарегистрировано.

"Вот официальный ответ на мой запрос. Если коротко: "заявление об отставке не зарегистрирована". И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией. Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага", - подчеркнул Братущак. - Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через смски (или как там у них это происходит?). Тогда каждую смску на телефоне президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать. И выдавать на запросы журналистов. Ибо вот такая она публичная политика. Немного отличается от реальности сериалов".

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.