“Зависть!" Арахамия оправдал Дубинского за машины и квартиры

“Зависть!» Арахамия оправдал Дубинского за машины и квартиры

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оправдал нардепа Александра Дубинского за огромное количество машин и квартир.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать. Я вообще не понял сути расследования: это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников", - заявил "слуга народа".

Давид Арахамия

Напомним, что намедни журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали расследование о состоянии нардепа Александра Дубинского. Как оказалось, за последние 5 лет "слуга народа" приобрел по крайней мере 10 машин. Не меньшим "автолюбителем" является и мать политика: на немолодую женщину оформлено около 7 автомобилей.

Однако на этом ее богатство не ограничивается: за четыре года она приобрела около 19 объектов недвижимости.

Сам Дубинский с расследованием ознакомился и заявил, что все его имущество абсолютно легально.

Дубинский иронизирует с расследования Бигус.инфо, кулуары ВРУ, 12 ноября 2019 г.

"До выборов мое состояние никого не интересовало, хотя я его не скрывал - все в открытых реестрах. И вот появился сюжет в тональности пролетарской ненависти, очевидно, заказной, который даже и расследованием не назовёшь: набор данных, которые публикуются с 2015 года каждый раз, когда я кому-то наступаю на хвост", - сказал политик.

Напомним, "допрос" Дубинского организовал помощник Бужанского - СМИ.