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У Дубинского нашли 24 квартиры и 17 элитных машин (ВИДЕО)

10:00
Дубинский серьезно обогатился за счет "журналистской удачи" - фото 1
Дубинский серьезно обогатился за счет "журналистской удачи"

Семья скандального журналиста, который недавно стал народным депутатом от партии "Слуга народа", владеет имуществом на десятки миллионов гривен. При этом значительная часть богатств была приобретена аккурат перед выборами.

Журналисты проекте "Бигус.инфо" постарались выяснить, за счёт чего Дубинский и его родня так быстро обогащались.

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По данным расследователей, как минимум частью записанного на мать владеет Александр Дубинский. Так, нардеп ездит на Toyota Land Cruiser 2013 года за 50 тисяч долларов, но официально владеет этим ближайшая родственница нардепа.

Сам Дубинский за последние пять лет купил 10 машин, среди которых семь Mercedes-Benz, Porsche Carrera и Honda S2000.

Семь машин появилось и у матери политика - два Mercedes-Benz G55 2009 года, E55, Toyota Land Cruiser 2013 года и Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006-го.

Кроме того, на парламентария, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, зарегистрированы две квартиры в пентхаусе здания, где расположен Fairmont Grand Hotel Kyiv, шесть земельных участков в Хотове с загородным домом, дом в Соломенском районе Киева, а также квартиры во Французском квартале и на Теремках.

Кроме того, 7 квартир, большинство из которых находится рядом с квартирами мужа, записаны на его жену. За три года она вложила в недвижимость 300 тысяч долларов.

Еще 19 объектов недвижимости общей стоимостью около миллиона долларов оформила на себя за четыре года мать нардепа.

Свои инвестиции Дубинский поясняет "журналистской удачей", а роскошный автопарк матери - тем, что она "любит скорость".

Уже во вторник, 12 ноября, Дубинский решил хайпануть на найденном у него имуществе, и пришел в Раду в футболке с надписью "мама любит скорость".

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