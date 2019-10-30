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Застройщик Ваврыш отрицает связь с Богданом, но ведёт бизнес с его водителем (ВИДЕО)

08:40
Ваврыша и Богдана "не связывает бизнес" - фото 1
Ваврыша и Богдана "не связывает бизнес"

Один из ярких членов Зе команды, который претендует на место смотрящего за Киевом, активно строит жилой комплекс на территории Национальной академии внутренних дел. Причём делает это с Кириллом Скурским, водителем Андрея Богдана.

Тем не менее, у бывшего чиновника, который сам себе дал разрешение на строительство в заповедной зоне Труханова острова, хватает наглости говорить, что глава офиса президента к бизнесу не причастен.

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"Андрей Богдан никакого отношения к моему бизнесу не имеет. В одном из объектов он купил квартиру для себя. А кто такой Кирилл Скурский, я понятия не имею. Я его не видел, - заявил Ваврыш журналистам проекта "Бигус.инфо". - У меня есть человек, с которым в договариваюсь, и я понимаю что он может продавать часть, привлекать разных людей".

В то же время, как выяснили работники СМИ, на 30 гектарах рекреационной земли академии внутренних дел строят жилой комплекс O2 Residence.

Занимается этим компания "Резон", владельцами которой являются фирмы "Эверест" партнера Ваврыша Дмитрия Овсия и "Эльбрус", записанная на водителя Богдана.

Застройщик Ваврыш отрицает связь с Богданом, но ведёт бизнес с его водителем (ВИДЕО) - фото 190383

Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" Андрея Ваврыша, а юридически землю дельцы получили по мутной схеме. 30 гектаров леса, предназначенных для оздоровления курсантов МВД, перерегистрировали как площадку для размещения и дислокации войск Национальной гвардии. Таким образом строительство на этой земле стало возможно, но по договору хитрый застройщик пообещал Академии внутренних дел 4800 и 1179 квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, а также учебный корпус в Вите Почтовой. Но спустя какое-то время "внезапно" оказалось, что стоимость проекта выросла, а поэтому "Резон" убрал пункт о нежилой недвижимости и урезал вдвое количество квартир для МВД.

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Киев Новости
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