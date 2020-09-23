Зарядка для беременных: специальные упражнения от Eva Blog

Беременность не болезнь, а естественное состояние женщины. Эту истину любят повторять врачи, и они правы. Женщина в интересном положении должна продолжать жить полной жизнью, гулять, отдыхать, заниматься физическими упражнениями, если для этого нет противопоказаний.

Активность будущей мамочки воздастся ей хорошим настроением и адекватной подготовкой к родам.

На сайте Eva Blog представлена зарядка для беременных, простые упражнения, доступные каждой женщине, помогут ей подойти к родам в прекрасной форме.

Какие физические нагрузки принесут пользу беременной женщине

9 месяцев особого существования должны быть заполнены посильными занятиями физкультурой. Конечно, бег и поднятие тяжестей исключаются, чтобы не навредить ребенку. Желательно заняться такими видами спорта, как:

ходьба пешком, обогащающая кровь кислородом;

плавание, сохраняющее красивую осанку;

тренировки на велотренажере, вырабатывающие выносливость и формирующие пресс;

легкая аэробика, создающая хорошее настроение при выполнении движений под музыку;

йога и пилатес со статическими нагрузками, подобранными специально для беременных.

Занятия физкультурой помогут поддерживать хорошую форму, укрепят мышцы, улучшат снабжение организма матери и ребенка кислородом. Благодаря спорту женщина не превратится в толстую кубышку, а после родов быстро сбросит лишние килограммы и восстановит прежнюю фигуру.

Что нужно учитывать беременным женщинам, приступившим к занятиям физкультурой

Каждое начинание женщины в положении всегда необходимо согласовывать с врачом, который наверняка одобрит ее желание заняться физкультурой. При выборе комплекса упражнений нужно учитывать сроки беременности.

В первом триместре можно активно двигаться, заниматься танцами, плаванием, ходить пешком в быстром темпе. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по одному часу. Если женщина занимается с тренером, то необходимо предупредить его о беременности, чтобы он подобрал щадящую нагрузку. Во втором стоит избегать упражнений, вызывающих подвижность таза. Откажитесь от растяжек. Прекрасно подходит аквааэробика, так как в воде двигаться значительно легче. Занятия не должны выходить за рамки 15-30 минут. В третьем семестре женщине становится трудно заниматься из-за большого живота. Но совсем отказываться от упражнений не следует. Хорошо подойдут щадящая йога, занятия плаванием.

При разумных тренировках можно продолжать заниматься до самого наступления родов.

Зарядка для беременных

Eva Blog предлагает беременным женщинам несколько упражнений для утренней зарядки. Комлекс состоит из:

Отжимания от пола, стоя на четвереньках. Тренируем мышцы рук и груди. Ни в коем случае не выгибаем таз. Подъем прямой ноги в положении на боку. Медленно отводим сначала одну, затем другую ногу. Планка боковая. Положение на боку: ноги согнуты в коленях, тело опирается на локоть. Медленно приподнимаем бедро, пытаемся задержать его на несколько секунд в приподнятом положении, затем опускаем на пол. Небольшая боковая растяжка. Из положения "сидя по-турецки" отклоняемся сначала в одну, затем в другую сторону.

Существуют специальные упражнения по Кегелю, тренирующие мышцы тазового дна. Они очень полезны для подготовки женщины к родам, так как беременная осваивает процесс напряжения и расслабления мышц. Важна и система дыхательной зарядки, ведь в трудное время родов нужно уметь правильно дышать, что облегчит процесс.