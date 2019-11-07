Зарплата за 3 года: Зеленский задекларировал огромный доход от иностранцев

Зеленский внес в декларацию данные о "левом" доходе

В среду, 6 ноября, президент Украины внес изменения в свою е-декларацию, указав в ней миллион гривен дохода от фактически занятия бизнесом.

Согласно опубликованным на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции даным, лидер Зе команды получил 902 тысячи 454 гривны от неких Сиран Сонга и Хинуи Лина.

Как указал Зеленский, эти деньги ему заплатили за аренду имущества.

При этом что именно из недвижимости сдает президент, неизвестно.

Может ли госслужащий "левачить", совмещая такой заработок со своей работой, неизвестно. По закону, глава государства, как и нардепы, могут заниматься лишь творческой и преподавательской деятельностями, поскольку они не предполагают интереса личного обогащения. Другие доходы, кроме зарплаты, им противопоказаны. Распространяется ли это ограничение на сдачу имущества, не ясно.

К слову, согласно официальным данным президент в среднем получает около 25 тысяч гривен заработной платы. Так что "левый доход" от сдачи имущества в аренду составляет без малого три его годовых зарплаты.

Напомним, в декларации за 2018-й год Зеленский указал доход в 9,2 млн грн. Его жена заработала 4,2 миллиона.

У Зеленского есть жилой дом и земельный участок в селе Иванковичи под Киевом. Кроме того, он владеет квартирой площадью 131,9 кв. м в Киеве. Также у него в общей собственности с братьями Сергеем и Борисом Шефирами две киевские квартиры общей площадью 453,1 кв. м. Кроме этого, Зеленский владеет квартирой в Великобритании, поместьем в Италии и гостиничными номерами в Грузии.