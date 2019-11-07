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Зарплата за 3 года: Зеленский задекларировал огромный доход от иностранцев

Вчера, 21:00
Зеленский внес в декларацию данные о "левом" доходе - фото 1
Зеленский внес в декларацию данные о "левом" доходе

В среду, 6 ноября, президент Украины внес изменения в свою е-декларацию, указав в ней миллион гривен дохода от фактически занятия бизнесом.

Согласно опубликованным на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции даным, лидер Зе команды получил 902 тысячи 454 гривны от неких Сиран Сонга и Хинуи Лина.

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Как указал Зеленский, эти деньги ему заплатили за аренду имущества.

Зарплата за 3 года: Зеленский задекларировал огромный доход от иностранцев - фото 190881

При этом что именно из недвижимости сдает президент, неизвестно.

Может ли госслужащий "левачить", совмещая такой заработок со своей работой, неизвестно. По закону, глава государства, как и нардепы, могут заниматься лишь творческой и преподавательской деятельностями, поскольку они не предполагают интереса личного обогащения. Другие доходы, кроме зарплаты, им противопоказаны. Распространяется ли это ограничение на сдачу имущества, не ясно.

К слову, согласно официальным данным президент в среднем получает около 25 тысяч гривен заработной платы. Так что "левый доход" от сдачи имущества в аренду составляет без малого три его годовых зарплаты.

Напомним, в декларации за 2018-й год Зеленский указал доход в 9,2 млн грн. Его жена заработала 4,2 миллиона.

У Зеленского есть жилой дом и земельный участок в селе Иванковичи под Киевом. Кроме того, он владеет квартирой площадью 131,9 кв. м в Киеве. Также у него в общей собственности с братьями Сергеем и Борисом Шефирами две киевские квартиры общей площадью 453,1 кв. м. Кроме этого, Зеленский владеет квартирой в Великобритании, поместьем в Италии и гостиничными номерами в Грузии.

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Президент Украины Владимир Зеленский зарплата Е-декларирование Новости
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