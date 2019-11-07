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Разбойников не позвали, кнопки: Кернес обиделся на Зеленского и нового губернатора

18:20
Кернес встречался с Зеленским на концерне - фото 1
Кернес встречался с Зеленским на концерне

Мэр Харькова Геннадий Кернес написал душераздирающий пост в Facebook, оскорбившись, что вчерашняя движуха имени Зеленского прошла без него и других "уважаемых" особ.

К публикации известный своими переобуванияи из сепаров в "патриоты" и обратно чиновник даже прикрутил совместную фоточку с какого-то концерната.

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При написании текста Кернес воздержался от своих любимых фразочек и даже не стал обзывать Зеленского "змеем", "кнопкой" и другими словечками, зато намекнул, что поездка президента прошла без оказывания должного уважения к заслуженным людям. К коим мэра, разумееется, и себя тоже причисляет. И даже назвал произошедшее "представлением".

- На этом представлении в зале не было мэра Харькова, не было глав государственных районных администраций и районных администраций Харькова, отсутствовали ректоры учебных учреждений, несмотря на то, что наш город – студенческая столица страны. Не было там и депутатов областного совета, с которыми главе области предстоит работать. Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти, - заявил мэр. - Относительно нового губернатора. Мне было удивительно слышать его слова, что Харьков – это отдельное государство. Хочу напомнить новопредставленному главе области – Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона".

Напомним, вчера в ходе рабочей поездки в Харьков президент представил чинушам отмазавшего от уголовки сына Авакова Алексея Кучера. За проявленный труд и "героизм" "слугу народа" сделали губернатором.

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Геннадий Кернес Харьков Владимир Зеленский Новости
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