Заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере украинцы выздоровели

Украинцев уже выписали из больницы

Двое наших сограждан, которые подцепили штамм COVID-19 уже могут возвращаться в Украину без вспыхивания новосанжарских протестов. Они официально считаются выздоровевшими.

Об удовлетворительном состоянии украинцев, которые перенесли болезнь в Японии, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Наши работники экипажа лайнера Diamond Princess, стоявшего у берегов Японии, находились в больнице. Их не отпускали власти, как не отпускали из Уханя людей, у которых были обнаружены даже признаки простуды. И, кстати, в масс-медиа не было опубликовано, что они выздоровели. Среди тех, кто преодолел вирус, - и украинцы".

Всего же на судне Diamond Princess находятся 25 наших сограждан. Заразились лишь двое из них - мужчина и женщина.

А пока Радуцкий рассказывает о хороших новостях, паникующий народ в Новых Санжарах, куда привезут эвакуированных из Уханя людей, дошел до массовых беспорядков. Вместо того, чтобы объяснить людям безопасность пребывания в населенном пункте на карантине вывезенных из очага эпидемии, менты решили сначала расчистить трассу с помощью бронетехники и силы. Правда, сделать это у мусоров не получилось.

Поэтому на место пришлось выезжать министру внутренних дел Арсену Авакову, который пытается уладить ситуацию и спасти рейтинг действующих властей, не сумевших подготовить адекватную эвакуацию и настроить нормальную систему коммуникаций с народом.