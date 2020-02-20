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Заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере украинцы выздоровели

15:00
Украинцев уже выписали из больницы - фото 1
Украинцев уже выписали из больницы

Двое наших сограждан, которые подцепили штамм COVID-19 уже могут возвращаться в Украину без вспыхивания новосанжарских протестов. Они официально считаются выздоровевшими.

Об удовлетворительном состоянии украинцев, которые перенесли болезнь в Японии, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

В МОЗ заявили о том, что эвакуированные из Уханя украинцы здоровы

"Наши работники экипажа лайнера Diamond Princess, стоявшего у берегов Японии, находились в больнице. Их не отпускали власти, как не отпускали из Уханя людей, у которых были обнаружены даже признаки простуды. И, кстати, в масс-медиа не было опубликовано, что они выздоровели. Среди тех, кто преодолел вирус, - и украинцы".

Всего же на судне Diamond Princess находятся 25 наших сограждан. Заразились лишь двое из них - мужчина и женщина.

А пока Радуцкий рассказывает о хороших новостях, паникующий народ в Новых Санжарах, куда привезут эвакуированных из Уханя людей, дошел до массовых беспорядков. Вместо того, чтобы объяснить людям безопасность пребывания в населенном пункте на карантине вывезенных из очага эпидемии, менты решили сначала расчистить трассу с помощью бронетехники и силы. Правда, сделать это у мусоров не получилось.

Заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере украинцы выздоровели - фото 196113

Поэтому на место пришлось выезжать министру внутренних дел Арсену Авакову, который пытается уладить ситуацию и спасти рейтинг действующих властей, не сумевших подготовить адекватную эвакуацию и настроить нормальную систему коммуникаций с народом.

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