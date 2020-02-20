В МОЗ заявили о том, что эвакуированные из Уханя украинцы здоровы

В МОЗ стараются успокоить баламутов

Реагируя на протесты в Полтавской области, в минздраве решили объявить о том, что все доставленные из Китая люди чувствуют себя нормально, а симптомов ОРВИ у них нет.

К такому выводу пришли врачи, которые сопровождали эвакуированных из КНР людей в течение почти половины суток.

- У пассажиров и экипажа самолета, который сегодня прилетел из Уханя, не было выявлено симптомов ОРЗ, их психоэмоциональное состояние также в норме. На борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев, члены экипажа и 3 медработника. Сразу после приземления осуществлены все меры безопасности: самолет отправлен на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных проведен с соблюдением противоэпидемических мероприятий, - подчеркнули в минздраве.

Сейчас покинувших Ухань людей везут в Полтавскую область, но трассу для проезда в медицинский центр "Новые Санжары" копы еще не очистили - протестующие до сих пор находятся на месте своего импровизированного слета.

Как известно, на борту самолета находятся 73 человека. Большинство из них украинцы. При этом вылететь на родину чиновники разрешили не всем. Троих наших сограждан, у которых обнаружили симптомы ОРВИ, на самолет не пустили. При этом информации о том, что люди оказались зараженными, пока нет.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.