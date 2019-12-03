Зарабатывает в Крыму: комик "Квартала" влип в громкий скандал

Зарабатывает в Крыму: комик "Квартал 95" влип в громкий скандал

Комик студии "Квартала 95" Андрей Чивурин влип в громкий скандал. Как оказалось, его жена Лариса владеет бизнесом в Крыму.

Об этом сообщает "Настоящее время".

По данным СМИ, супруга юмориста получает прибыль от ялтинского пансионата "Севастополь", связанногого с крупной строительно-девелоперской компанией ТММ, где бизнесвумен является финдиректором.

Как уточняют журналисты, " жена юмориста владеет 99,5% акций TMM Holdings Limited; еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской ТММ по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения ТММ Павел Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов".

Желая уточнить информацию, журналисты обратились за справкой к фигурантам своего расследования.

“Украинское предприятие “ТММ” потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем”, - заявил один из акционеров ТММ Юрий Исаев.

Алексей Чивурин

Кроме того бизнесмен добавил, что в 2008 г. он с Чивуриной продал на бирже 13% акций кипрской TMM Real Estate Public Limited (прямого владельца крымского отеля - прим. ред.).

По их утверждению, держателем расписок акционеров является американский банк BNY Mellon, а в самом “ТММ” не знают, кто именно владеет этими акциями.

Отметим, что об охладевших отношениях к Крыму ранее заявлял и сам Алексей Чивурин.

"После аннексии Крыма я туда ни разу не ездил. Честно говоря, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу обилие триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниям", – отметил бизнесмен.

Для справки

Алексей Чивурин (род. 1964) – украинский комик и бизнесмен. В 1987 г. окончил Харьковский авиационный институт (ХАИ). В конце 80-х отслужил в Беларуси. В 1990 г. создал команду КВН ХАИ. В 1996 -2014 гг. работал редактором Высшей лиги КВН. На данный момент является редактором шоу "Лига смеха".

Напомним, поддерживающие войну российские юмористы прилетели на "Лигу смеха".