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"Всех людей!": Мисс Украина-2019 оскандалилась словами о Крыме

10:34
"Всех людей!" :Мисс Украина-2019 оскандалилась словами о Крыме - фото 1
"Всех людей!" :Мисс Украина-2019 оскандалилась словами о Крыме

Победительница конкурса "Мисс Украина- 2019" Маргарита Паша оскандалилась своими словами о том, кому принадлежит Крым.

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О своих взглядах на проблему модель рассказала в интервью "Крым. Реалии".

"Крым – всех людей. Вся территория Земли – она принадлежит всем нам", - заявила Паша и добавила, что желает полуострову только "процветания".

Отметим, что в декабре 2019 г. харьковчанка Маргарита Паша должна представить Украину на конкурсе "Мисс мира". А вот оставят ли за ней это право – покажет будущее.

Напомним, что ранее в аналогичный скандал попал украинский певец Олег Винник. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, он сказал, что об этом говорить не стоит. После разгоревшегося скандала, шоумен все решил "исправиться" и заявил, что "Крым принадлежит ему".

Напомним, Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО.

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