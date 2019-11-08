Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Поддерживающие войну российские юмористы прилетели на "Лигу смеха"

16:00
Ватные террористы прилетели в Киев посотрудничать с "кварталом" - фото 1
Ватные террористы прилетели в Киев посотрудничать с "кварталом"

На развлекательном шоу "Квартала 95" рады прибытию оккупантов Сергея Светлакова и Александра Незлобина. Тех самых, что топили за захват Крыма и рассказывали о "гражданской войне" на Донбассе.

В четверг, 7 ноября, российские звезды появились на съемках финала развлекухи от Зеленского под названием "Лига смеха" для так называемых просмотров.

Притула посочувствовал душевно больному Молочному

Как утверждают сами террористы, в Киев они приехали с рабочим визитом - отбирать ватников типа Антона Молочного для работы на телеканале "СТС". Кроме того, как утверждают работники Telegram-канала "Шаурма Зеленского", российские комики провели переговоры об участии в украинском шоу команд из России.

Судя по всему, общаться с русскими для соратников президента зашкваром не считается. А тот самый Светлаков еще в 2009-м году в ходе съемок программы "Прожекторперисхилтон" предлагал забирать полуостров у Украины, на что Ургант заявил, что "Крым и так наш".

Незлобин и вовсе недавно рассказывал о том, что наша страна является "бывшей" для оккупированных территорий. В общем, оба комика уж явно симпатий к украинской государственности не испытывают. Как, судя по всему, и сами менеджеры "Лиги смеха".

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