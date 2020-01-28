Занимаются манипуляциями: в АМКУ решили встряхнуть крупнейших туроператоров страны

АМКУ собирается наказать 10 туристических компаний

Во вторник, 28 января, в Антимонопольном комитете Украины объявили о том, что подозревают 10 компаний, которые предоставляют услуги по продаже туров за границу, в манипуляциях ценами.

Сегодня в пресс-службе Киевского областного территориального отделения АМКУ заявили о том, что нашли в деятельности туроператоров признаки нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции.

Как утверждают чиновники, некоторые туроператоры решили игнорировать национальный курс валют и изменения стоимости доллара ради дополнительной выгоды. Собственный курс в итоге привел к тому, что опубликованная на сайтах компаний информация о цене путешествий не соответствовала действительности.

"Туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления таких услуг в гривнах, - отметили в АМКУ. - Такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения информации, вводящей в заблуждение".

Речь идет о крупнейших туроператорах Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator ), Альф (Alf).

Теперь этим компаниям грозят серьезные штрафы, ведь желание скосить пару миллионов за счет собственного, заниженного, курса гривны - типичное жлобство.