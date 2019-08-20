Дочь препода Зеленского посадят руководить АМКУ

В АМКУ может устроиться дочь препода Зеленского

Обещавший прекратить с кумовством во власти президент Владимир Зеленский рассаживает своих друзей и знакомых на топовые должности буквально в каждом ведомстве, предприятии и куда только может.

Согласно данным реестра Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции, претенденткой на должность государственного уполномоченного АМКУ стала Ирина Копайгора из Кривого Рога.

Примечательно, что девушка работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" доцентом кафедры правового регулирования экономики.

Именно в этом ВУЗе некогда учился на юриста Владимир Зеленский, а отец будущей уполномоченной антимонопольного комитета преподавал будущему президенту теорию государства и права. Иван Копайгора сейчас значится заведующим кафедрой правоведения.

Примечательно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Напомним, в начале июля президент незаконно уволил первого заместителя главы АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича без каких-либо представлений от премьер-министра.

31 числа Зеленский назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменский и Ольгу Нечитайло.