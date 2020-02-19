Замглавы СНБО выступил против Гособоронзаказа: Названа причина

Замглавы СНБО выступил против Гособоронзаказа: Названа причина

Замглавы СНБО Сергей Кривонос выступил против подписания президентом Украины Гособоронзаказа – 2020.

Об этом генерал написал в Facebook.

"То как он (Гособоронзаказ - прим. ред.) подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, в дальнейшем может привести - к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания !! Самое главное, это касается ракетной программы !!!", - заявил Кривонос.

По словам генерала, развитие ракетных вооружение всегда было приоритетом нашего оборонпрма, однако нынешний Госооборонзаказ стал исключением из правил.

"Ее развитие (ракетной программы – прим. ред.) беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцив. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит !! Мы за развитие программы, а они за свертывания. Для них наши ракеты, как кость в горле. В предыдущие годы ракетная программа была приоритетом !!! Сегодня, этого я не услышал", - отметил генерал.

Напомним, что ранее на недоработки в упомянутом документе указал главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Однако в СНБО его слова назвали несоответствующими действительности. Подробнее читайте по ссылке.