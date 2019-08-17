Замглавы полиции подал в отставку - ФОТО

Замглавы полиции подал в отставку -ФОТО

Замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев подал в отставку.

Об этом правоохранитель сообщил в Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошёл к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - написал Бушуев и пожелал всем удачи.

"Желаю команде "Національна поліція України" оправдать ожидания общества", - подчеркнул уже экс-замглавы учреждения.

А вот о причине отставки Бушуев почему-то не сообщил. Отметим, что в последнее время у полиции значительно подупал кредит общественного доверия. И все из-за целого ряда скандалов.

Одним из самых резонансных дел стало убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Из-за этого активисты требовали отставки главы МВД Арсена Авакова, однако тот крепко держится за кресло.

Правда, новая власть пытается создать видимость очищения правоохранительной системы. Так, этим летом президент Владимир Зеленский заставил уйти главу НП Днепропетровщины Виталия Глуховеря. Позже под раздачу попали правоохранители Житомирской области. Гарант обвинил их в пособничестве янтарной мафии.