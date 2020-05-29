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Замглавы ансамбля песни и танца стал офицером контрразведки ГПСУ

14:00
Ответственный за песни пограничник стал контрразведчиком - фото 1
Ответственный за песни пограничник стал контрразведчиком

С момента прихода к власти Владимира Зеленского, как следует из назначений, на ключевые посты во многих ведомствах прекратили ставить профессионалов. Вместо них предпочтение отдают работникам сцены.

Так, на днях в руководстве госпогранслужбы произошли кардинальные перемены- старшим офицером контрразведки и внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины стал некий Андрей Бурковский, который никакого опыта подобной работы не имеет.

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Более того, как следует из документов о назначении, офицер проехался на карьерном и социальном лифтах с должности заместителя главы Ансамбля песни и пляски Украины ГПСУ.

Руководитель танцевального кружка ушел на более низкую должность, совершенно не связанную с его основным видом деятельности "по собственной просьбе".

Так что, судя по всему, теперь для получения работы в контрразведке достаточно лишь проявить желание. Ну, и уметь руководить артистами.

Замглавы ансамбля песни и танца стал офицером контрразведки ГПСУ - фото 200749

Как известно, работа контрразведки и внутренней безопасности пограничной службы напрямую связана с противодействию потокам контрабанды. Которую крышуют высокопоставленные сотрудники ГПСУ. Так что ловить злоумышленников теперь будет экс-глава ансамбля песни и танца.

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