Украина открыла 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС

КПВВ на границах с ЕС заработали

Сегодня в полночь пограничники открыли для пропуска туристов десятки КПВВ на границах с Молдовой и странами Европейского союза. При этом фактически переходить на территорию других стран будет можно только в случае открытия границ с их стороны.

Как объявили сегодня в ГПСУ, все страны Евросоюза и Молдову уведомили о том, что Украина готова принимать иностранных граждан.

- 66 пунктов пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Каждая смежная с Украиной сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно, - подчеркнули в ведомстве. - Закрытыми останутся 56 КПВВ, в частности на направлении России и Беларуси.

В то же время в соседних с нашей страной государствах границы остаются на замке. В Словакии, к примеру, запрещен въезд иностранцев, кроме тех, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание. Работают только большие пункты пропуска, которые занимаются приемом грузового транспорта.

В Венгрии и Румынии действуют чрезвычайное положение и запрет на въезд для иностранцев, кроме граждан государств-членов ЕС, Европейского экономического сообщества и Швейцарии. Закрыты также границы для украинцев в Польше и Молдове. Так что фактически никакого смысла в работе наших КПВВ нет.

Как известно, в самом начале карантина власти, которые устраивали показательную обсервацию 60 эвакуированным из Уханя, за месяц впустили в страну без каких-либо адекватных мер предосторожности почти 600 тысяч человек.

При этом на границе даже температурящих врачи не госпитализировали, а лишь проводили у них экспресс-тесты, которые не способны показать реальной картины, поскольку предназначены для выявления антител, возникающих на пятый-шестой день после проявления симптомов болезни. Так, к примеру, среди пятырех отпущенных с симптомами коронавируса пассажиров поезда Рига-Киев, через несколько дней в больницу приехали трое. Они уже нуждались в серьезном лечении и наверняка успели заразить немалое количество людей.

Теперь же всех заробитчан фактически силой удерживают в стране, запрещая им ехать на работу в другие страны, даже в том случае, если их там ждут с официальным контрактом.