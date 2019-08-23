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Заместитель секретаря СНБО предложил разрешить создание ЧВК в Украине

19:00
Кривонос хочет легализовать ЧВК - фото 1
Кривонос хочет легализовать ЧВК

Бывший первый заместитель Сил специальных операций Сергей Кривонос, ныне занимающий должность зама Александра Данилюка, активно топит за создание в Украине частных военных компаний. Наемничество, по его словам, может значительно продвинуть страну в решении ряда вопросов.

В интервью изданию "Оборонно-промышленный курьер" Сергей Кривонос заявил о том, что наемники украинских ЧВК могут не только проводить спецоперации против мощного и развитого врага, но и решить вопрос трудоустройство бывших военных.

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Для многих прошедших война бойцов, как утверждает заместитель Данилюка, служба в частных военных компаниях могла бы стать спасением, поскольку они "не смогут полноценно интегрироваться в гражданское общество".

- Те, кто оставил службу в армии или размышляет над вопросом, что делать после нее, вполне смогут устроиться на работу в частную компанию. Можно было бы создать сеть центров подготовки, и украинский опыт мог бы быть важным для различных иностранных армий. А наши военные, прошедшие войну могли бы трудоустроиться и быть очень полезными в смысле подготовки структур и передачи своего опыта, - подчеркнул Кривонос.

Как известно, само существование ЧВК в Украине в данный момент законом не предусмотрено, а любое организованное формирование людей с оружием считается бандитским. Тем не менее, в развитых странах наемники таких компаний активно используются государством в решении сложных и "деликатных" вопросов. Бойцов ЧВК отправляют в горячие точки, где присутствие официальных вооруженных сил нежелательно.

Кроме того, наемников используют для защиты вип-персон, сопровождения грузов и так далее.

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ВСУ Сергей Кривонос СНБО Александр Данилюк ЧВК Новости
Оборонно-промышленный курьер
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