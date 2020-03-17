Заместитель генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку

Виктор Чумак уволился из ОГП

Не дожидаясь перетрубаций в исполнении назначенной главой ОГП Ирины Венедиктовой, первый зам руководителя ведомства, который исполнял обязанности генпрокурора, решил написать заявление об увольнении.

Днем во вторник, 17 марта, сразу после голосования Верховной Рады за кандидатуру Венедиктовой, Виктор Чумак объявил о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что хочет дважды поблагодарить всех за поддержку.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал уже бывший и.о. генпрокурора.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГП из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел".

А уже сегодня нардепы решили назначить на должность бывшую "слугу народа" Ирину Венедиктову, которая за несколько месяцев не продемонстрировала никакой эффективности на работе исполняющей обязанности директора ГБР.