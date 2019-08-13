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"Замешан" Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР

08:40
"Замешан" Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР - фото 1
"Замешан" Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР

Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР на экс-соратника Януковича Андрея Портнова. Всему виной избирательная кампания Владимира Зеленского.

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Об этом политик написала в Facebook.

'Замешан' Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР - фото 185804

По словам Чорновол, "целый перечень помощников и юристов, подчиненных Портнову, перечислили миллионы гривен в предвыборный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского".

'Замешан' Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР - фото 185805

И якобы не безвозмездно.

'Замешан' Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР - фото 185806

"Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц близких к Портнову на высокие государственные должности, является следствием этих договоренностей. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем Офиса Президента", - отметила политик и подала жалобу в ГБР на Андрея Портнова.

'Замешан' Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР - фото 185807

Отметим, что Андрей Портнов и сам является частым гостем в ГБР, но по другим вопросам, связанным с деятельностью Петра Порошенко на посту президента.

'Замешан' Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР - фото 185808

На данный момент бюро открыло около 12 производств в отношении политика. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров. Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.

Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.

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Татьяна Чорновол Андрей Портнов ГБР Владимир Зеленский Новости Украина
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