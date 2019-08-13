"Замешан" Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР
Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР на экс-соратника Януковича Андрея Портнова. Всему виной избирательная кампания Владимира Зеленского.
Об этом политик написала в Facebook.
По словам Чорновол, "целый перечень помощников и юристов, подчиненных Портнову, перечислили миллионы гривен в предвыборный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского".
И якобы не безвозмездно.
"Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц близких к Портнову на высокие государственные должности, является следствием этих договоренностей. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем Офиса Президента", - отметила политик и подала жалобу в ГБР на Андрея Портнова.
Отметим, что Андрей Портнов и сам является частым гостем в ГБР, но по другим вопросам, связанным с деятельностью Петра Порошенко на посту президента.
На данный момент бюро открыло около 12 производств в отношении политика. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров. Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.
Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.