"Замешан" Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР

"Замешан" Зеленский: Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР

Татьяна Чорновол пожаловалась в ГБР на экс-соратника Януковича Андрея Портнова. Всему виной избирательная кампания Владимира Зеленского.

Об этом политик написала в Facebook.

По словам Чорновол, "целый перечень помощников и юристов, подчиненных Портнову, перечислили миллионы гривен в предвыборный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского".

И якобы не безвозмездно.

"Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц близких к Портнову на высокие государственные должности, является следствием этих договоренностей. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем Офиса Президента", - отметила политик и подала жалобу в ГБР на Андрея Портнова.

Отметим, что Андрей Портнов и сам является частым гостем в ГБР, но по другим вопросам, связанным с деятельностью Петра Порошенко на посту президента.