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"Сволочь!": Филатов ласково "оскорбил" нардепа Порошенко – ФОТО

17:33
«Сволочь!»: мэр Днепра ласково "оскорбил" депутата Порошенко – ФОТО - фото 1
«Сволочь!»: мэр Днепра ласково "оскорбил" депутата Порошенко – ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов по-дружески "оскорбил" нардепа от "ЕС" Сергея Березенко.

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Приятельская перепалка возникла на странице депутата в Facebook.

"Harvard Kennedy School of government or Harvard Business School?", - спросил политик.

'Сволочь!': Филатов ласково 'оскорбил' нардепа Порошенко – ФОТО - фото 188631

И тут появился Борис Филатов. Советы он предпочел не давать и просто написал "Сволочь". На вопрос другого комментатора "че так", он ответил кратко : "Это от зависти".

Автора поста такая реакция не смутила и он написал следующее:

"Открывай уже что-то в Днепре! Все к тебе поедем)".

'Сволочь!': Филатов ласково 'оскорбил' нардепа Порошенко – ФОТО - фото 188630

 

Как знать, может Борис Филатов захочет заключить новое пари? Правда, у него и так дел хватает. Вспомните хоть ту историю с мостом. Как вы помните, президент Владимир Зеленский продолжил свой спор с мэром Днепра. Так что продолжайте следить за всеми дальнейшими перипетиями на БЕЗ ТАБУ.

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