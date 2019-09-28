"Сволочь!": Филатов ласково "оскорбил" нардепа Порошенко – ФОТО

«Сволочь!»: мэр Днепра ласково "оскорбил" депутата Порошенко – ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов по-дружески "оскорбил" нардепа от "ЕС" Сергея Березенко.

Приятельская перепалка возникла на странице депутата в Facebook.

"Harvard Kennedy School of government or Harvard Business School?", - спросил политик.

И тут появился Борис Филатов. Советы он предпочел не давать и просто написал "Сволочь". На вопрос другого комментатора "че так", он ответил кратко : "Это от зависти".

Автора поста такая реакция не смутила и он написал следующее:

"Открывай уже что-то в Днепре! Все к тебе поедем)".

Как знать, может Борис Филатов захочет заключить новое пари? Правда, у него и так дел хватает. Вспомните хоть ту историю с мостом. Как вы помните, президент Владимир Зеленский продолжил свой спор с мэром Днепра. Так что продолжайте следить за всеми дальнейшими перипетиями на БЕЗ ТАБУ.