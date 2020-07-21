В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса (ФОТО)

Центр Луцка перекрыт из-за захвата автобуса вооруженным мужчиной

Утром во вторник, 21 июля, вооруженный автоматическим оружием и гранатами преступник захватил рейсовый микроавтобус с пассажирами в салоне и угрожает его взорвать.

Как заявили сегодня в полиции Волынской области, ситуация "находится под контролем".

Что именно понимают копы под этим понятием, когда в центре города находится автобус с заложниками и спятившим злоумышленником с боеприпасами, непонятно.

- О захвате микроавтобуса заявил сам террорист, который позвонил полицейским. По его словам, у него при себе несколько гранат, автомат и другое вооружение. Он собирается взорвать автобус, если его требования не будут выполнены, - отметил глава полиции Волынской области Юрий Крошка. - Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал.

По словам свидетелей, во время захвата заложников было слышно похожий на выстрел звук.

О требования злоумышленника ничего не известно. Мусорам он заявил, что протестует против системы. Свои требования он якобы опубликовал в Twitter со страницы, которую общественности не называют.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента в данный момент нет.