Захват украинского судна ФСБ: Прокуратура открыла дело

Захват украинского корабля ФСБ: Полиция открыла дело

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство из-за захвата украинского судна пограничниками ФСБ.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко в Facebook.

"15 февраля 2020, процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля в Азовском море российские "пограничники" захватили судно с 4 украинскими моряками. Обвинив моряков в незаконном вылове рыбы, местные "правоохранители" доставили экипаж в оккупированную Керчь для "разбирательств". Больше читайте по ссылке.