Задохнулся от кори: в Тернополе произошло ЧП с мужчиной

18:15 07 мая,

Задохнулся от кори: в Тернополе произошла жуткая трагедия

На днях произошло жуткое ЧП: 27-летний парень скончался из-за осложнений от кори. Смерть мужчины уже подтвердили родственники и друзья.

Началась трагическая история достаточно невинно: у Андрея Шморгана (так зовут жертву болезни – прим ред) заболело горло и поднялась температура. Уже через несколько дней у него появилась сыпь. Медики наконец-то поставили диагноз – корь.

Но состояние мужчины продоолжало ухудшаться: он начал задыхаться и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Спустя некоторое время у него отказали и почки. Тут уже врачам ничего не удалось сделать.

Молодая жизнь оборвалась.

Стоит отметить, что в этом году в Украине наблюдается настоящая эпидемия кори. Глава МОЗ Уляна Супрун основной причиной распространённости болезни называет отказ граждан от вакцины. С приходом к власти Команды Зе ситуация может измениться. А в какую сторону - покажет время.

Напомним, жутчайшее ЧП произошло в среду, 20 марта, в Сумском перинатальном центре. Совсем еще молодая женщина скончалась от опаснейшего заболевания прямо в палате. Из-за того, что зараженная корью пребывала в помещении, в роддоме объявили двухнедельный карантин.