Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Задохнулся от кори: в Тернополе произошло ЧП с мужчиной

07 мая, 18:15
Задохнулся от кори: в Тернополе произошла жуткая трагедия - фото 1
Задохнулся от кори: в Тернополе произошла жуткая трагедия

На днях произошло жуткое ЧП: 27-летний парень скончался из-за осложнений от кори. Смерть мужчины уже подтвердили родственники и друзья.

Вспышка кори у детей и взрослых: симптомы и лечение

Началась трагическая история достаточно невинно: у Андрея Шморгана (так зовут жертву болезни – прим ред) заболело горло и поднялась температура. Уже через несколько дней у него появилась сыпь. Медики наконец-то поставили диагноз – корь.

Но состояние мужчины продоолжало ухудшаться: он начал задыхаться и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Спустя некоторое время у него отказали и почки. Тут уже врачам ничего не удалось сделать.

Молодая жизнь оборвалась.

Стоит отметить, что в этом году в Украине наблюдается настоящая эпидемия кори. Глава МОЗ Уляна Супрун основной причиной распространённости болезни называет отказ граждан от вакцины. С приходом к власти Команды Зе ситуация может измениться. А в какую сторону - покажет время.

Напомним, жутчайшее ЧП произошло в среду, 20 марта, в Сумском перинатальном центре. Совсем еще молодая женщина скончалась от опаснейшего заболевания прямо в палате. Из-за того, что зараженная корью пребывала в помещении, в роддоме объявили двухнедельный карантин.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Корь Ульяна Супрун Владимир Зеленский Тернополь Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...