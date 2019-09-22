Владимир Зеленский Кріпосна 2 Формула Штайнмайера война на Донбассе

Забытый всеми скандальный экс-нардеп решил спасти Зеленского от Трампа

14:00
Лещенко пытается хайпануть - фото 1
Лещенко пытается хайпануть

Постоянно критиковавший Петра Порошенко экс-нардеп от БПП Сергей Лещенко не был взять в "Слугу народа", хотя очень уж и хотел, не прорвался в Раду как мажоритарщик, а теперь решил найти себе "достойное применение".

Выступив в качестве журналиста, Лещенко написал статью для The Washington Post, в которой заклеймил адвоката Дональда Трампа и заявил о готовности закрыть своей хилой грудью лидера Зе команды.

Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО

Украинец со статусом безработного подчеркнул, что в случае чего может свидетельствовать о попытках вмешательства в украинскую политику со стороны соратника Трампа перед Конгрессом США.

В принципе, с таким же успехом вызваться обвинять кого-либо из топ-деятелей Штатов может абсолютно любой украинец. Правда, стоит отдать должное Лещенко: через него иностранные политики запускали инфу об участии Пола Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов. Только получилось фиаско, когда статья в New York Times с репортажем с брифинга Артема Сытника и комментариями Лещенко вышла за день до самого события. Тогда нардеп попал в международный скандал и нехило хайпанул.

Теперь же Лещенко, судя по всему, пытается пользоваться тем, что некогда был известен.

"Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы", - написал экс-нардеп.

Как известно, Руди Джулиани на днях признался, что пытался давить на представителей украинской власти ради старта расследования по семье Джо Байдена.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Владимир Зеленский Дональд Трамп Сергей Лещенко нардеп Новости Украина
The Washington Post
powered by lun.ua
Другое на тему
Патриоты из С14 объяснили работникам унылого паба, как общаться с клиентами - фото 1
В "Портер Пабе" чуть не побили ветеранов из-за украинского языка, в кафе приехали С14 ФОТО
12:00
Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО - фото 1
Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО
Вчера, 21:30
Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО - фото 1
Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО
Вчера, 19:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Загрузка...