Забытый всеми скандальный экс-нардеп решил спасти Зеленского от Трампа

Лещенко пытается хайпануть

Постоянно критиковавший Петра Порошенко экс-нардеп от БПП Сергей Лещенко не был взять в "Слугу народа", хотя очень уж и хотел, не прорвался в Раду как мажоритарщик, а теперь решил найти себе "достойное применение".

Выступив в качестве журналиста, Лещенко написал статью для The Washington Post, в которой заклеймил адвоката Дональда Трампа и заявил о готовности закрыть своей хилой грудью лидера Зе команды.

Украинец со статусом безработного подчеркнул, что в случае чего может свидетельствовать о попытках вмешательства в украинскую политику со стороны соратника Трампа перед Конгрессом США.

В принципе, с таким же успехом вызваться обвинять кого-либо из топ-деятелей Штатов может абсолютно любой украинец. Правда, стоит отдать должное Лещенко: через него иностранные политики запускали инфу об участии Пола Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов. Только получилось фиаско, когда статья в New York Times с репортажем с брифинга Артема Сытника и комментариями Лещенко вышла за день до самого события. Тогда нардеп попал в международный скандал и нехило хайпанул.

Теперь же Лещенко, судя по всему, пытается пользоваться тем, что некогда был известен.

"Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы", - написал экс-нардеп.

Как известно, Руди Джулиани на днях признался, что пытался давить на представителей украинской власти ради старта расследования по семье Джо Байдена.