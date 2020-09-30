За сутки коронавирусом заразились больше 4 тысяч украинцев

Коронавирус распространяется куда быстрее, чем хотелось бы

За вторник, 29 сентября, в лабораториях Центра общественного здоровья и, преимущественно, частных компаниях провели самое большое с момента начала пандемии в Украине количество положительных тестов на COVID-19.

Всего же в стране зафиксировали лишь 208 959 подтвержденных случаев заражения инфекцией, но эта цифра совершенно не отражает реальности: количество проводимых тестов значительно меньше необходимого для отслеживания передачи болезни.

- 4129 течений болезни завершились смертью пациентов. За прошлые сутки в больницах скончались 64 пациента. В то же время 2110 человек выздоровели, - отметили в ЦОЗ.

Как и прежде, динамика распространения коронавируса в Украине является чрезвычайно паршивой, поскольку достаточного количества койкомест государство обеспечить всем нуждающимся не сможет. Да и не старается. По крайней мере, вместо подготовки к усложнению ситуации с марта месяца правительство направляло деньги из антикоронавирусного фонда на нужды МВД и строительство дорог.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений, а работодатели выгнали на работу тех людей, которые вполне могли бы трудиться на дому без потери КПД. И даже при обнаружении зараженных в коллективе никаких усилений карантина не предпринимают.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.