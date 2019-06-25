КСУ решил участь Савченко - СМИ

КСУ решил участь Савченко - СМИ

Конституционный суд Украины рассмотрел жалобу Надежды Савченко и вынес вердикт касательно законности ее ареста. И постановил, что...

.... отныне положение статьи УПК, по которому арестовали политика, признается недействительным.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на инсайд.

За решение об отмене проголосовали 10 судей Фемиды. Отметим, что ч. 5 ст. 176 УПК предусматривает запрет на более мягкое наказание для обвиняемых в терроризме, чем арест. Отныне эта норма отменена.

Напомним, 22 марта 2018 г. ВРУ разрешила привлечь Савченко к уголовной отвественности.

Позже ее задержали представили СБУ прямо в здании парламента и доставили на допрос.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде двух месяцев под арестом. Нардеп объявила голодовку и несколько раз дала показания на полиграфе.

Отметим, что 9 августа суд также отказался передать Савченко на поруки 28 человек.

13 декабря политик прекратила голодовку.

3 февраля в ЦИК для регистрации подали документы Савченко, но залог в 2,5 млн грн не внесли.

16 апреля скандального политика отпустили на волю.