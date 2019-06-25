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КСУ решил участь Савченко - СМИ

20:10
КСУ решил участь Савченко - СМИ - фото 1
КСУ решил участь Савченко - СМИ

Конституционный суд Украины рассмотрел жалобу Надежды Савченко и вынес вердикт касательно законности ее ареста. И постановил, что...

Савченко призналась, что хотела взорвать Раду

.... отныне положение статьи УПК, по которому арестовали политика, признается недействительным.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на инсайд.

За решение об отмене проголосовали 10 судей Фемиды. Отметим, что ч. 5 ст. 176 УПК предусматривает запрет на более мягкое наказание для обвиняемых в терроризме, чем арест. Отныне эта норма отменена.

Напомним, 22 марта 2018 г. ВРУ разрешила привлечь Савченко к уголовной отвественности.

Позже ее задержали представили СБУ прямо в здании парламента и доставили на допрос.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде двух месяцев под арестом. Нардеп объявила голодовку и несколько раз дала показания на полиграфе.

Отметим, что 9 августа суд также отказался передать Савченко на поруки 28 человек.

13 декабря политик прекратила голодовку.

3 февраля в ЦИК для регистрации подали документы Савченко, но залог в 2,5 млн грн не внесли.

16 апреля скандального политика отпустили на волю.

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Надежда Савченко Конституционный суд СМИ Новости Украина
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