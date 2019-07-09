Савченко лишат Героя Украины – петиция

Савченко лишат Героя Украины – петиция

На сайте президента голосуют за лишение Надежды Савченко звания Героя Украины.

Автором прошения является некто Александр Коваленко. В документе сказано следующее:

"Лишить Надежду Савченко звание Героя Украины за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны агрессора".

На данный момент петиция набрала почти 12 тыс голосов при необходимых 25 тыс. Однако, уверяем вас – время еще есть.

В запасе у противников Савченко осталось еще 62 дня.

Интересно, что ранее на сайте гаранта размещалась петиция с предложением уволить Владимира Зеленского. Вот что там был осказано:

Между прочим, гаранта тоже хотят уволить. Автором петиции за отставку президента является некто Максим Безрук. В тексте документа сказано следующее:

Автором прошения является некто Максим Безрук. В тексте документа сказано следующее:

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы (Владимир Зеленский - прим. ред) начали приписывать народной воле собственные прихоти. Сложилась недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!", - говорилось в тексте.