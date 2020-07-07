За пять лет работы Авакова за фиктивные уголовки не наказали никого

Мусора безнаказанно сажают невиновных уже пять лет

С момента самого назначения Арсена Авакова министром внутренних дел, процедура кары ментов за сшитые против ни в чем не повинных людей уголовные дела, была применена только четыре раза - в 2014-м. После старта "моей новой полиции" мусора получили иммунитет.

В интеврью изданию "РБК-Украина" заместитель главы МВД Антон Геращенко соврал о том, что следователи якобы работают четко и безошибочно.

Он пояснил, что в Уголовном кодексе есть статья 372, которая подразумевает кару за незаконное привлечение украинцев к ответственности. По словам пособника Авакова, именно по этой статье и могут уехать следаки, если они ошиблись в "деле Шеремета". Мол, каждый год за подделку доказательств и задержание невиновных суды "выносят обвинительные акты в отношении десятков правоохранителей".

Правда, на самом деле Геращенко просто всех обманул. Согласно данным государственной судебной администрации, с 2015 года по сей день служители Фемиды не вынесли вообще ни одного вердикта по статье, которая предусматривает наказание мусоров за посадку или попытку посадить заведомо невиновного человека.

"На практике статья УК является "мертвой" и почти никогда не приводит к наказанию виновных. Статистика, которой Геращенко аргументировал якобы обоснованность подозрений по делу Шеремета, вообще не соответствует действительности, - пояснил журналист-антикоррупционер Даниил Мокрик. - Все четыре обвинительных приговора, вынесенных с момента назначения Авакова, были в 2014-м году, году, сразу после Революции Достоинства, когда наиболее активно инициировались уголовные производства за преступления против Майдана".

Так что в МВД в принципе не карают своих же пособников, которые ради выполнения требуемой статистики пришивают дела вообще "левым" людям.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.