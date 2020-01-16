Юзик грубейше нарушил правила дорожного движения, когда сматывался от журналистов (ВИДЕО)

"Юзик" в очередной раз шкваранулся

Вечером в среду, 15 января, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков в очередной раз вляпался в весьма громкий скандал. Одиозный артист, который на волне хайпа и приколов очутился в Верховной Раде, чуть не сотворил серьезное ДТП прямо у парламента.

Вчера вечером, когда народный избранник уже уезжал со своей работы, его Toyota Land Cruiser Prado заметил один из журналистов, который и захотел задать "Юзику" несколько вопросов.

Впрочем, общаться с представителями СМИ выходец из "Квартала" очень уж не хотел, поэтому без раздумий дал по газам, в нарушение всех правил развернулся через двойную сплошную, и умчался.

При этом расстояние между внедорожником нардепа и другой машиной, которая в этот момент двигалась в направлении Европейской площади составляло лишь несколько десятков метров, так что нарушение ПДД нардепа могло бы привести к серьезным последствиям.

Смотрите видео нарушения "Юзиком" правил дорожного движения во время бегства от журналиста онлайн:

Впрочем, к сожалению, если Корявченков не прекратит подобным образом вести себя на дороге, авария с его участием может быть неминуемой.

Напомним, 9 декабря прошлого года авто "Юзика" заметили припаркованным неподалеку от места страшного пожара в Одессе. При этом парламентарий остановил свою машину так, что преградил дорогу спасателям. Впрочем, увидев свой зашквар, шоумен поспешил запрыгнуть в "Тойоту" и уехать куда подальше.