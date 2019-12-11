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На месте одесского пожара Юзик перекрыл дорогу спасателям (ВИДЕО)

09:20
Машина Юзика была припаркована просто посреди дороги - фото 1
Машина Юзика была припаркована просто посреди дороги

В неприятную ситуацию попал нардеп от "Слуги народа" и комик "95 квартала" Юрий Корявченков днём в понедельник, 9 декабря. Зашквар парламентария засняли на видео свидетели произошедшего, которые позже выложили запись в сеть.

Народный избранник, который за несколько месяцев работы в Раде не отметился полезными действиями, решил, что может парковаться как типичный представитель высшего сословия.

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Юрий Корявченков, невесть зачем приехавший к дому Асвадурова в Одессе, оставил свой дорогущий Land cruiser Prado прямо посреди дороги возле сгоревшего здания Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Из-за внедорожника парламентария к месту ЧП не смогли подъехать спасатели, которые проводят важнейшую работу по поиску находящихся под завалами людей.

Впрочем, Корявченков, увидев, что перегородил подъезд бойцам ГСЧС, поспешил к автомобилю, сел в него и укатил в неизвестном направлении.

Смотрите видео, как Юзик перекрыл дорогу пожарным в Одессе онлайн:

Парковался ли как нехороший человек Юзик до того как стал депутатом, неизвестно.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

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