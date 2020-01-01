Юлия Тимошенко пожелала украинцам что-то странное

Тимошенко обещает стране Ж...пу / пресс-служба политика

В Новый год политики наперегонки стараются удивить и выпендриться со своим форматом поздравлений для украинцев, однако Юлия Тимошенко простым движением рук уделала всех.

Если президент Зеленский говорил в Новый год на разных языках и желал мира нашей стране, Петр Порошенко сепарировался в двух своих телевизионных анклавах, Аваков вообще пропал, а Гончарук поздравлял всех с праздником без него, то Тимошенко вновь была оригинальна.

Политик записала коротенький пост на фейсбук и сфотографировалась под елочкой. При этом Юлия Владимировна попыталась руками изобразить некую фигуру, видимо, сердечко, однако нарушила пропорции и у нее получилось нечто странное, но точно не сердце.

Пользователи соцсетей предположили, что это также часть человеческого организма, но расположена она значительно ниже, чем сердце.

Вы же видите сами, что это никакое не сердечко

Не исключено, что это вообще не поздравление, а предостережение, ведь Тимошенко в 2020 обещает активно блоикровать инициативы президента по открытию рынка земли, а это как раз и обещает для страны ту самую ситуацию, что показала политик под елочкой.