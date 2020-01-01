Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Юлия Тимошенко пожелала украинцам что-то странное

12:00
Тимошенко обещает стране Ж...пу - фото 1
Тимошенко обещает стране Ж...пу / пресс-служба политика

В Новый год политики наперегонки стараются удивить и выпендриться со своим форматом поздравлений для украинцев, однако Юлия Тимошенко простым движением рук уделала всех.

Если президент Зеленский говорил в Новый год на разных языках и желал мира нашей стране, Петр Порошенко сепарировался в двух своих телевизионных анклавах, Аваков вообще пропал, а Гончарук поздравлял всех с праздником без него, то Тимошенко вновь была оригинальна.

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Политик записала коротенький пост на фейсбук и сфотографировалась под елочкой. При этом Юлия Владимировна попыталась руками изобразить некую фигуру, видимо, сердечко, однако нарушила пропорции и у нее получилось нечто странное, но точно не сердце.

Пользователи соцсетей предположили, что это также часть человеческого организма, но расположена она значительно ниже, чем сердце.

Юлия Тимошенко пожелала украинцам что-то странное - фото 193672

Вы же видите сами, что это никакое не сердечко

Не исключено, что это вообще не поздравление, а предостережение, ведь Тимошенко в 2020 обещает активно блоикровать инициативы президента по открытию рынка земли, а это как раз и обещает для страны ту самую ситуацию, что показала политик под елочкой.

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Юлия Тимошенко Новый год 2020 земля Новости Политика
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