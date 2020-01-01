Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Украинское телевидение встретило 2020 год с двумя президентами

09:16
Поздравь меня, если сможешь - фото 1
Поздравь меня, если сможешь

Наступил 2020 год. По традиции в этот момент президент Украины обращается к нации с праздничной речью.

Тем не менее, даже такое формальное в общем-то мероприятие было использовано в политических целях.

Если большинство украинских телеканалов показали новогоднее обращение президента Зеленского, то каналы, принадлежащие народному депутату и бывшему президенту Петру Порошенко, зачем-то решили исказить реальность.

Новогоднее поздравление президента Зеленского:

Вместо поздравлений актуального главы госдураства "Пятый канал" и канал "Прямой" показали обращение человека, который с этой доджность, распрощался в ходе выборов 2019, которые с треском проиграл.

При этом сам Петр Порошенко чего-то важного и запоминающегося не сказал, подтвердив, что действует по принципу киношного Портоса - "дерусь потому что дерусь", ведь таким образом каналы Порошенко повторили прошлогодний трюк "Плюсов", которые показали на Новый год-2019 обращение кандидата в президенты Зеленского, а уже потом обращение президента Порошенко. Однако тогда это хотя бы объяснялось президентской избирательной кампанией. Сейчас же это пожохе, что команда Порошенко сознательно идет на раскол страны.

Новогоднее обращение Петра Порошенко:

Отметим, что не было громких заявлений и в обращении Владимира Зеленского - он сделал акцент на душевности и подчеркнул, что всеми силами будет добиваться МИРА. Хочется пожелать, чтобы этот долгожданный мир в Украине наконец-то наступил, однако не ценой государственных интересов. Ну, и в следующий раз делать ролик меньшим по хронометражу - все-таки 13 минут - это перебор.

Вместе с Зеленским с началом нового 2020-го страну поздравили актеры Квартала 95 и сериала Слуга народа, а также музыканты, спортсмены, депутаты, глава Генштаба и первый президент Укрианы Леонид Кравчук.

Правительство также записал отдельное видео, в котором среди министров почему-то не было главы МВД Арсена Авакова.

Новогоднее поздравление от Кабмина:

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Новый год 2020 Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украина
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